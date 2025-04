Secoloditalia.it - Il nuovo trend del mainstream è la “fasciofobia”. Nuove paure come arma contro la speranza

Leggi su Secoloditalia.it

Mentre il pianeta affrontae drammatiche crisi, c’è una parte della società che sembra vivere in una bolla. Questa mondo si nutre di parole eche appartengono a uno spazio chiuso che alimentaforme di fobie. Il marchio di fabbrica è della sinistra progressista occidentale.Dall’eco-ansia alleFino a poco tempo fa imperversava l’eco-ansia, ossia la paura per il futuro del pianeta legata all’inquinamento. Questa paura ha colpito soprattutto le giovani generazioni che si informano sui media digitali e sui canali social.Basti pensare che nel 2018, l’osannata Greta Thunberg, rilanciò un articolo dove si sosteneva che se il mondo non avesse cambiato le sue politiche sull’ambiente, nel 2023 l’umanità sarebbe stata spazzata via. Siamo nel 2025. L’umanità non è stata spazzata via ma le uscite della Thunberg e le isterie di tanti altri “vip”, hanno contribuito a far crescere l’ansia.