Ilrestodelcarlino.it - Schianto in superstrada, due feriti portati a Torrette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora un brutto incidente in, a Serrapetrona. Ieri mattina intorno alle 11.30 un cinquantunenne alla guida di un furgone, per cause in corso di accertamento, all’uscita della Val di Chienti (SS 77) in direzione mare è andato a sbattere contro la cuspide, il dissuasore di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi. Accanto a lui anche un passeggero. L’impatto è stato violento. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Subito sono scattati i soccorsi e gli operatori sanitari del 118, considerata la dinamica dell’incidente, hanno preferito allertare l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionaledi Ancona per il conducente. Anche il passeggero del mezzo è stato portato nella stessa struttura ma in ambulanza. Ad effettuare i rilievi gli agenti della Polizia stradale.