Pestelli FdI Realtà decisiva da tutelare

A intervenire sull’incertezza economica dell’Irst di Meldola c’è Luca(nella foto), consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "L’istituto è un fiore all’occhiello del nostro sistema sanitario e la sua difesa deve essere una priorità assoluta della politica. Alla luce delle preoccupanti notizie di stampa emerse in questi giorni – continua –, ho presentato un’interrogazione alla giunta per sapere quali siano i piani concreti della Regione, allo scopo diunacosì strategica per la salute dei cittadini, di cui vanno garantiti presente e futuro". Uno scenario che secondonecessita approfondimento e trasparenza: "Parliamo di una struttura che ogni giorno garantisce prestazioni fondamentali a migliaia di pazienti, con un livello scientifico e assistenziale altissimo, e che rappresenta un punto di riferimento non solo per l’intera Romagna ma per tutto il Paese.