Rocca Priora Marta Bevilacqua ricorda Carmen Zorani

"Ieri è stato un giorno molto triste per la comunità politica di Europa Verde. Per via del fatto che ci ha lasciato la nostra compagna e amica Carmen Zorani, una donna sempre in prima linea, dentro e fuori le Istituzioni, pronta a battersi per l'ambiente, per la giustizia sociale, per la diffusione capillare di una politica culturale di altissimo livello." Lo ha dichiarato la Portavoce di Europa Verde Marta Elisa Bevilacqua, che ha tracciato un ricordo di Carmen Zorani."Europa Verde ha perso una militante e una dirigente sempre attenta, discreta e prodiga di consigli, ferma nei propri ideali, tenace eppure pronta a mettersi nei panni dell'altro, pronta a fare squadra senza mai perdere né la tenerezza né la capacità di sdrammatizzare anche di fronte alle situazioni più difficili.""Carmen ha dato tantissimo alla nostra comunità politica perché ci ha fatto vedere, giorno dopo giorno, come si amministra con lealtà, fermezza e apertura nei confronti dei cittadini e delle cittadine e come si milita in un partito con coerenza e determinazione.

