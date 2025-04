Bergamonews.it - Nelle figure della Passione di Gesù tutte le schiavitù dell’uomo

Leggi su Bergamonews.it

La Buona Notizia secondo Luca 22,14-23,56Nell’ultima domenica primacelebrazionePasqua chiamata “delle palme” la liturgia propone la lettura continuativa integrale” dia partire dall’ingresso in Gerusalemme accolto con le palme appunto e con giubilo fino alla morte in croce e alla deposizione nel sepolcro.Un testo lungo ricco di spunti di riflessione che non si possono concentrare in poche righe ma che potremmo sintetizzare con la piena manifestazione – attraverso” di Dio per gli uomini e per la vita vera degli uomini. Una manifestazione sorprendente di Dio così diverso dal concetto di divinità dile religioni, di tutti i tempi e dile latitudini in cui in modo diverso per “ricevere la benevolenza e l’aiuto/e divinità” l’uomo deve sacrificare qualcosa.