Corriere dello Sport Napoli contro l’Empoli vietato sbagliare Missione gol per continuare a crederci

La vittoria dell'Inter contro il Cagliari ha spento i sorrisi di speranza in casa Napoli: come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, adesso la distanza dalla vetta è tornata a essere di sei punti. Un margine pesante, ma non ancora definitivo. Per questo, il Napoli di Conte domani non potrà permettersi altro risultato che la vittoria contro l'Empoli: un solo obiettivo per continuare a inseguire lo scudetto.La situazione è chiara: vietato sbagliare, come evidenzia lo stesso Mandarini, dopo le troppe frenate registrate da febbraio in poi. Servirà un Napoli concreto, capace di trasformare in reti la mole di gioco creata, evitando le amnesie che nelle ultime settimane sono costate punti preziosi contro Bologna, Como e Milan.

