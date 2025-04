Dazi e petrolio Trump silura anche i suoi piani di ritorno al fossile

Wired.it - Dazi e petrolio, Trump silura anche i suoi piani di ritorno al fossile Leggi su Wired.it Nonostante l’energia sia stata esentata, le tariffe ripercussioni sul settore petrolifero e sull'industria delle “tecnologie pulite”: le batterie sono le più colpite. La Cina, intanto, limita il commercio di terre rare

Trump : «Furioso con Putin - se saboterà i negoziati imporrò dazi sul petrolio. Iran? Patto nucleare o bombardiamo». E riparla di terzo mandato alla Casa Bianca

La Cina risponde ai dazi di Trump : tariffe su carbone - gnl e petrolio e un’indagine su Google

Trump : “Dazi al 25% ai Paesi che comprano petrolio dal Venezuela”

Ne parlano su altre fonti Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa. La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Ora la Fed riduca i tassi'. Bankitalia taglia le stime sul Pil. Effetto Trump, Borse giù e crescita azzerata: il virus dei dazi disintegra l’economia. Il Senato USA silura i dazi di Trump con il voto di quattro franchi tiratori. Trump: 'Le mie politiche non cambieranno mai. E' il momento di arricchirsi'. Il Messico cerca acquirenti europei e asiatici per il suo petrolio dopo i dazi di Trump.

Lo rende noto huffingtonpost.it: Il petrolio va sempre più giù. Così Trump ha fatto tre autogol - I dazi hanno fatto crollare le quotazioni dl greggio. E questo fa male ai produttori Usa ma anche ai fedeli alleati mediorientali dell'Arabia Saudita. Per ...

Lo segnala ilsole24ore.com: Dazi, ultime notizie. Trump esclude gli smartphone dai dazi reciproci, su «auto, acciaio, farma e chip ci saranno tariffe specifiche» - Il presidente americano Donald Trump ha detto che “auto, acciaio, prodotti farmaceutici, chip e altri materiali saranno inclusi in dazi specifici, per garantire che le tariffe siano applicate in modo ...

Come riferisce tg24.sky.it: Dazi Trump, Cina rialza tariffe al 125%. Fink (BlackRock): Usa in recessione - È sempre più forte la tensione tra Washington e Pechino, che ha alzato dall'84% al 125% i dazi sui prodotti Usa (a partire dal 12 aprile). La Commissione Ue ha invece fermato i contro-dazi per tre ...