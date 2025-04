It.insideover.com - Armi, diplomazia, geopolitica: perché la Turchia alza la posta con gli Usa

Leggi su It.insideover.com

C’è un leader, che più di tutti nel mondo Donald Trump al tempo stesso ammira e invidia, più ancora del presidente russo Vladimir Putin: Recep Tayyip Erdogan. Il Presidente turco è decisivo in diversi scacchieri geopolitici e dal suo secondo insediamento The Donald non ha mancato di ammiccare più volte nei suoi confronti.La grande strategia turca e gli obiettivi di WashingtonTrump ha mostrato, a denti stretti, ammirazione per l’abilità di Erdogan di ribaltare il regime siriano degli Assad sostenendo Abu Mohammad al-Jolani, e nei giorni in cui turchi e israeliani arrivavano ai ferri corti per delineare le sfere d’influenza nel Paese levantino l’ha definito “un amico” durante il recente incontro alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. Erdogan fa e disfa, rilancia su ogni tavolo, fa dellaun attore strategico.