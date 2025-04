Ilrestodelcarlino.it - "Riesco a coltivare le mie radici"

"Quando sono arrivata a Reggio avevo cinque anni e non conoscevo l’italiano", racconta Xinhui Liu, oggi diciottenne e studentessa del Chierici. "All’inizio mi sentivo spaesata, ma grazie alla scuola e soprattutto agli amici, mi sono sentita accolta, parte di una grande famiglia". Xinhui ama disegnare, dipingere con acquerelli o a olio su tela, suona il Guzheng, strumento tradizionale cinese, e gioca a volano con gli amici. Le piace passeggiare con i genitori al Parco del Crostolo. "Reggio è una città a misura d’uomo". La Cina, però, resta nel cuore: "Ci torno ogni tanto. Probabilmente resterò in Italia per studiare. Ma ovunque sarò, porterò con me entrambe le mie".