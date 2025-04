Turismo la Toscana resta fra le mete preferite per Pasqua e per i ponti di primavera

Toscana per le prossime festività Pasquali e ponti primaverili. Lo evidenzia l’indagine condotta dal Centro Studi Turistici per conto di Toscana Promozione Turistica: la crescita stimata è del +1,4%.Sempre secondo il Cst il primo trimestre 2025 indica un +0,8%, per un totale di 4,5 milioni di pernottamenti, con differenze però tra tipologie di prodotti e territori. I dati sono stati illustrati stamattina nel Salone de’ Cinquecento a Palazzo Vecchio, nel corso del convegno organizzato dal Cst per festeggiare i 50 anni di attività.La domanda italiana nei primi mesi del 2025 rallenta ancora; cresce invece quella dei turisti stranieri. Principali attrattori della prima parte dell’anno ancora le città d’arte che avrebbero intercettato la quota maggiore della domanda straniera. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Sono buone le previsioni turistiche per laper le prossime festivitàli eprimaverili. Lo evidenzia l’indagine condotta dal Centro Studi Turistici per conto diPromozione Turistica: la crescita stimata è del +1,4%.Sempre secondo il Cst il primo trimestre 2025 indica un +0,8%, per un totale di 4,5 milioni di pernottamenti, con differenze però tra tipologie di prodotti e territori. I dati sono stati illustrati stamattina nel Salone de’ Cinquecento a Palazzo Vecchio, nel corso del convegno organizzato dal Cst per festeggiare i 50 anni di attività.La domanda italiana nei primi mesi del 2025 rallenta ancora; cresce invece quella dei turisti stranieri. Principali attrattori della prima parte dell’anno ancora le città d’arte che avrebbero intercettato la quota maggiore della domanda straniera.

