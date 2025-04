Laspunta.it - Grottaferrata, partecipata conferenza contro la violenza di genere della rassegna “Basta…!”

Presso il Polo Universitario di, in Via GiulianoRovere, si è tenuta la“Dal Caso di Saman Abbas: Discriminazione,e Oppressione delle Donne nel Mondo”. Si tratta del secondo importante appuntamento“Basta.!”, dedicata dall’Amministrazione Di Bernardo – con il particolare supporto dell’Assessorato alle Pari Opportunità – al temale donne.Un momento del convegnoL’evento ha rappresentato una preziosa occasione di confronto sui temidiscriminazione edi cui le donne sono vittime in molteplici contesti internazionali. A condurre un panel tutto al femminile il giornalista e moderatore culturale Ejaz Ahmad, che è partito dal caso di Saman Abbas per approfondire la realtà delle donne in Pakistan, Kurdistan e Afghanistan.