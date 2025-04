Ilrestodelcarlino.it - Boom di staff hotel. Trenta ex alberghi pieni. L’estate è degli stagionali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

verso il tutto esaurito. Non parliamo del ponte di Pasqua, ma del. Attenzione: a essere sulla via del sold out sono alcune decine di pensioncine, come si dice, ’marginali e fuori mercato’. Miracolo del marketing? Colpa della crisi e del caro vacanza? Per niente. A riservare per l’intera estate, già in questo mese di aprile, le stanze di quello che un tempo era lo zoccolo duro della riviera sono i datori di lavoro: cuochi, camerieri, baristi, bartender, receptionist, salvataggi, tuttofare. Persone non del posto che non trovano alloggio nelle strutture dove lavorano, e vengono sistemate in partefuori mercato. I cui proprietari trovano così una boccata d’ossigeno - forse il canto del cigno - adattandoli a. D’estate per gli, d’inverno per studenti, ma anche medici, sanitari, operai, professionisti fuori stede.