Expo Osaka lunghe file di visitatori

Expo 2025 Osaka ha uficialmente aperto le porte ai visitatori di tutto il mondo. Ore prima un lungo flusso di visitatori si è messo in fila per entrare all' esposizione universale. Il padiglione Italia è inaugurato alla presenza del ministro degli Esteri, Tajani. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.23 Alle 8 ora locale (le 2 di notte in Italia),2025ha uficialmente aperto le porte aidi tutto il mondo. Ore prima un lungo flusso disi è messo in fila per entrare all' esposizione universale. Il padiglione Italia è inaugurato alla presenza del ministro degli Esteri, Tajani.

