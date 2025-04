Ilrestodelcarlino.it - "Un modo speciale di apprendere"

Vive a Forlì da qualche anno, Caterina Cammaroto, ma questa è la prima volta che varca i cancelli del cimitero monumentale: "Vivo in una zona della città distante, e ogni volta che ci passavo davanti in auto mi riproponevo di entrare, ma continuavo a rimandare aspettando l’occasione giusta". Alla fine l’occasione è arrivata, e la spinta è stata proprio la visita guidata fissata per ieri mattina: "Quando ho visto che Gabriele Zelli, che seguo e apprezzo da tempo, proponeva un tour guidato ho subito deciso di unirmi al gruppo. Tra l’altro mi piace molto la storia e quello del Risorgimento è un periodo interessante e che merita di essere approfondito anche con questa modalità che facilita l’apprendimento".