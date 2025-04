Ilgiorno.it - Cala il sipario sul Salone del Mobile: "C’erano timori, ma il mondo è qui"

Leggi su Ilgiorno.it

"È stato un“normale“. Intendo, molto positivo, come tutti gli altri anni, poichè l’unica cosa che non potevamo aspettarci, vista la situazione geopolitica mondiale, era di incontrare così tanti clienti, circa seimila al giorno. Sono arrivati anche rivenditori dal Sud America, un mercato per noi interessante, che ancora si deve aprire per il design italiano". Massimiliano Messina, presidente di Flou, l’azienda creata dal padre Rosario che nel 1978 la fondò con alcuni soci per poi acquisirla completamente, sul, sul quale oggiil, ha da dire solo una cosa: "È una certezza, uno strumento unico al. Da domani pensiamo alla prossima edizione". Perché, racconta il presidente che guida l’azienda con le sorelle Cristiana ed Emanuela, chi "è venuto a trovarci non aveva certo tempo per discutere se non di lavoro, siamo stati concentratissimi.