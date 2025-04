Viola e bianco a righe l8217abbinamento colore da provare ora

Viola e il bianco. Se il primo evoca la primavera, il secondo porta con sé pulizia formale e un senso di modernità intramontabile. Un binomio cromatico che gioca sui contrasti senza mai risultare eccessivo, grazie anche al disegno a righe che dona ritmo e movimento. Perfetto per la primavera 2025, in cui il minimalismo cede il passo a tocchi di colori tenui ma audaci, questo look firmato Burberry è l'ispirazione outfit del momento. Viola e bianco: ecco come si indossano questa stagione.Il look da passerella: righe Viola su biancoNella proposta vista sfilare sulle passerelle primavera estate 2025, il total look a righe Viola su fondo bianco si impone nonostante la sua delicatezza.

Viola e bianco (a righe): l’abbinamento colore da provare ora - I consigli e le idee look su come abbinare il viola e bianco in primavera. Righe su righe, ma con stile, gli errori da non commettere.

