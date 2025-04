Fratelli d’Italia La PopSondrio resti la banca di noi valtellinesi

banca Popolare di Sondrio deve rimanere la "banca" dei valtellinesi. Questa è l’opinione di gran parte dei residenti e della politica locale. Un’opinione bipartisan, così come confermato dall’uscita di Nicola Osmetti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "In un tempo in cui molte banche perdono il contatto con il territorio e con le persone, la Bps si conferma come un faro di affidabilità, radicamento e innovazione. Per i valtellinesi è la banca". Ilgiorno.it - Fratelli d’Italia:: "La PopSondrio resti la banca di noi valtellinesi" Leggi su Ilgiorno.it LaPopolare di Sondrio deve rimanere la "" dei. Questa è l’opinione di gran parte dei residenti e della politica locale. Un’opinione bipartisan, così come confermato dall’uscita di Nicola Osmetti, coordinatore provinciale di. "In un tempo in cui molte banche perdono il contatto con il territorio e con le persone, la Bps si conferma come un faro di affidabilità, radicamento e innovazione. Per iè la".

Potrebbe interessarti anche:

Fratelli d'Italia piange Aldo Sillan - fedelissimo del partito

Fratelli d’Italia : «Nuove nomine per rafforzare l’impegno sul territorio»

Incontro Fratelli d'Italia : ospite il vice ministro Edmondo Cirielli

Lo rende noto msn.com: Fratelli d’Italia:: "La PopSondrio resti la banca di noi valtellinesi" - La Banca Popolare di Sondrio deve rimanere la "banca" dei valtellinesi. Questa è l’opinione di gran parte dei residenti ...

Ne dà notizia msn.com: Sondaggi politici: Fratelli d’Italia resta in testa, Meloni leader più apprezzata, Pd in recupero, Lega in calo - Pd in leggero aumento, Lega in calo. Fratelli d’Italia stabile al 29,8%, Pd in recupero Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecné, Fratelli d’Italia continua a dominare la scena politica ...

Il quotidiano milanotoday.it ha riportato che: impianti sportivi: fratelli d’italia lainate favorevole alla partecipazione al bando regionale, ma le priorità restano le palestre scolastiche - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Fratelli d’Italia Lainate accoglie positivamente la decisione dell’amministrazione comunale di partecipare ...