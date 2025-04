L’Europa oltre la sinistra perché la visione conservatrice è l’unica via per salvare il continente dal declino ideologico

visione politica di Giorgia Meloni. In secondo luogo, ha contribuito a smascherare, una volta per tutte, l’idea che l’unico progetto credibile di cooperazione europea sia quello promosso dalla sinistra.L’egomania culturale della sinistra sulL’EuropaDa decenni la sinistra cerca di appropriarsi dell’ideale europeo. Chi osa intervenire in questo ambito, magari evidenziando le contraddizioni del pensiero federalista e dei suoi testi fondativi – come il Manifesto di Spinelli, Rossi e Colorni – viene subito etichettato come anti-europeista. Lo schema è sempre lo stesso: dalle aule scolastiche a quelle dei tribunali, chi dissente è invitato ad allinearsi; in caso contrario, scattano le contromisure. Secoloditalia.it - L’Europa oltre la sinistra: perché la visione conservatrice è l’unica via per salvare il continente dal declino ideologico Leggi su Secoloditalia.it Il dibattito sul Manifesto di Ventotene si è rivelato estremamente utile. In primo luogo, ha evidenziato la profondità culturale dellapolitica di Giorgia Meloni. In secondo luogo, ha contribuito a smascherare, una volta per tutte, l’idea che l’unico progetto credibile di cooperazione europea sia quello promosso dalla.L’egomania culturale dellasulDa decenni lacerca di appropriarsi dell’ideale europeo. Chi osa intervenire in questo ambito, magari evidenziando le contraddizioni del pensiero federalista e dei suoi testi fondativi – come il Manifesto di Spinelli, Rossi e Colorni – viene subito etichettato come anti-europeista. Lo schema è sempre lo stesso: dalle aule scolastiche a quelle dei tribunali, chi dissente è invitato ad allinearsi; in caso contrario, scattano le contromisure.

