Ilrestodelcarlino.it - Su 16mila pazienti il 45% è in sovrappeso, il 17% è obeso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 19 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Fegato il cui obiettivo è curare il proprio stile di vita, attraverso una alimentazione sana e una costante attività fisica. Uno studio portato a termine in collaborazione tra ospedale di Torrette e medici di base rivela che ad Ancona città la situazione per quanto concerne proprio gli stili di vita non è certo ottimale: su oltredi età compresa tra 18 e 79 anni e senza distinzione di sesso, il 45% del totale è ine il 17% addirittura, mentre uno su cinque presenta un sospetto di malattia al fegato. Le patologie epatiche interessano 1,5 miliardi di persone e sono la terza causa di morte al mondo, ma il dato globale forse più indicativo è un altro: "Il 90% dei casi spiega il Prof. Gianluca Svegliati Baroni, Responsabile dell’Unità Operativa del Danno Epatico e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche potrebbe essere curato e risolto mantenendo uno stile di vita adeguato.