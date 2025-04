È importante sensibilizzare

importante spronare e sensibilizzare la cittadinanza con momenti del genere e allagare la possibilità a chiunque voglia farne parte". Ilrestodelcarlino.it - "È importante sensibilizzare" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Abbiamo scelto di ‘passeggiare rumorosamente’ oggi (ieri, ndr) per dare spazio al corteo di Ancona che si è svolto la scorsa settimana". Sono le parole della studentessa Martina Gagliardi, di Officina Universitaria, che ha preso parte alla passeggiata rumorosa di ieri a Macerata: "Non dobbiamo e non vogliamo parlare di femminicidio solo quando la vittima è una ragazza bianca e giovane con cui è facile empatizzare. Anche a Macerata, per quanto sia una città piccola e la partecipazione possa essere limitata, èspronare ela cittadinanza con momenti del genere e allagare la possibilità a chiunque voglia farne parte".

