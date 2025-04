Niente striscione per la Liberazione La sindaca sarebbe favoritismo

striscione per gli 80 anni della Liberazione sul municipio o su un altro edificio pubblico della città. L’Amministrazione stoppa la richiesta avanzata dall’Anpi e a Lissone scoppia la polemica. È scontro tra l’Associazione Partigiani e la Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella: ad accendere la miccia, il no del Comune all’esposizione su uno dei palazzi istituzionali del drappo commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo proposto dall’Anpi, senza loghi di associazioni o altro e con la sola scritta “1945-2025 - 80° della Liberazione“. Una decisione presa "per non fare disparità di trattamento". La richiesta era stata fatta già dall’Anpi provinciale, ottendendo risposta negativa dal municipio; ora è tornata alla carica l’Anpi cittadina, ma la posizione è rimasta la stessa. Ilgiorno.it - Niente striscione per la Liberazione. La sindaca: sarebbe favoritismo Leggi su Ilgiorno.it No alloper gli 80 anni dellasul municipio o su un altro edificio pubblico della città. L’Amministrazione stoppa la richiesta avanzata dall’Anpi e a Lissone scoppia la polemica. È scontro tra l’Associazione Partigiani e la Giunta guidata dallaLaura Borella: ad accendere la miccia, il no del Comune all’esposizione su uno dei palazzi istituzionali del drappo commemorativo per gli 80 anni dalladell’Italia dal nazifascismo proposto dall’Anpi, senza loghi di associazioni o altro e con la sola scritta “1945-2025 - 80° della“. Una decisione presa "per non fare disparità di trattamento". La richiesta era stata fatta già dall’Anpi provinciale, ottendendo risposta negativa dal municipio; ora è tornata alla carica l’Anpi cittadina, ma la posizione è rimasta la stessa.

