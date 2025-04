Ilrestodelcarlino.it - "Altro che bus, tempi dimezzati"

Ha le idee molto chiare Luigi Nobili, barista. "Abbiamo la fortuna di avere il mare vicino, la costa a pochi chilometri dalla città eppure sembra che quel mare sia un miraggio. Per arrivarci devi prendere una corriera, puoi fare strade secondarie magari senza traffico ma anche così hai la sensazione di non vederlo mai il mare. Poi certo c’è la Superstrada, ma è meglio cambiare discorso tanto tutti sappiamo bene come è messa da sempre quella strada. Tra l’, e mi riferisco non solo ai giovani, non tutti hanno l’auto. La ferrovia sarebbe utile per i turisti certo, ma anche per gli studenti che magari vorrebbero frequentare una scuola a Comacchio. Adesso non possono proprio, in corriera parti e non sai quando arrivi. Con il treno basterebbe poco più di mezz’ora".