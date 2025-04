Dazi amari Dubai potrebbe essere una vera occasione per il made in Italy

Dazi imposti – e momentaneamente sospesi – dall’amministrazione Trump sull’import americano rischiano di colpire duramente molte economie esportatrici, tra cui l’Italia. Ma in uno scenario globale che cambia, chi sa leggere tra le righe può trasformare un ostacolo in trampolino. Mentre il mercato statunitense si complica, Dubai alza la mano e si propone come alternativa concreta, strategica e vantaggiosa. Un nuovo punto di partenza per il made in Italy che cerca casa altrove. Ma perché proprio Dubai? Perché adesso? Ecco qualche risposta.Politica internazionale solida e relazioni consolidateNegli ultimi anni, il governo di Dubai ha investito con determinazione nella costruzione di relazioni internazionali. Gli Emirati Arabi Uniti sono membri attivi delle principali organizzazioni multilaterali e svolgono un ruolo centrale all’interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Secoloditalia.it - Dazi amari? Dubai potrebbe essere una vera occasione per il made in Italy Leggi su Secoloditalia.it Certe scosse si sentono forti, anche a migliaia di chilometri di distanza. Iimposti – e momentaneamente sospesi – dall’amministrazione Trump sull’import americano rischiano di colpire duramente molte economie esportatrici, tra cui l’Italia. Ma in uno scenario globale che cambia, chi sa leggere tra le righe può trasformare un ostacolo in trampolino. Mentre il mercato statunitense si complica,alza la mano e si propone come alternativa concreta, strategica e vantaggiosa. Un nuovo punto di partenza per ilinche cerca casa altrove. Ma perché proprio? Perché adesso? Ecco qualche risposta.Politica internazionale solida e relazioni consolidateNegli ultimi anni, il governo diha investito con determinazione nella costruzione di relazioni internazionali. Gli Emirati Arabi Uniti sono membri attivi delle principali organizzazioni multilaterali e svolgono un ruolo centrale all’interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi amari

Dazi amari per tutti

Dazi amari per l'Italia - Squeri : "Migliaia di posti di lavoro in bilico. Ma alcune regioni più esposte"

Ne parlano su altre fonti Dazi amari? Dubai potrebbe essere una vera occasione per il made in Italy.

Dalle pagine di pressmare.it si apprende che: Dazi USA, gli scenari per la nautica europea e italiana - Insomma, per gli americani comprare una barca Made in Europe potrebbe essere sempre meno conveniente, a prescindere dai dazi. L’azione di Confindustria Nautica Di fronte a questo scenario, ...

A darne comunicazione è proiezionidiborsa.it: ‘Dazi amari’: ecco cosa cambia per l’economia italiana dopo l’annuncio di Trump - Donald Trump ha annunciato l'imposizione dei dazi al 10% su tutte le merci importate, ma ha previsto imposte reciproche per alcuni Stati.

Come riportato da investitorecomune.it: Sono dazi amari - Analisi del recente crollo dei mercati finanziari globali, dati storici sui recuperi post-crisi e perché mantenere la propria strategia d'investimento è l'approccio migliore.