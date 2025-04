LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA Leclerc ci prova dalla prima fila gara imprevedibile

DIRETTA LIVELA GRIGLIA DI PARTENZACome seguire il GP in tv/streaming – La griglia di partenzaBuona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Sakhir assisteremo a una gara che promette tante emozioni. La Ferrari andrà a caccia di tutto quello che è possibile con Charles Leclerc che vorrà far saltare il banco dalla seconda posizione alle spalle della McLaren di Oscar Piastri.L’olandese è stato bravissimo ieri nel corso del time-attack. Nella Q3 Piastri è riuscito a mettere tutto insieme nel suo giro, sfruttando anche la non perfezione dei rivali Al ferrarista non poteva chiedersi di più, viste le criticità della vettura. Tuttavia, i punti si fanno nel giorno della gara e per la Rossa sarà questa la prova del nove. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Leclerc ci prova dalla prima fila, gara imprevedibile Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZACome seguire il GP in tv/streaming – La griglia di partenzaBuona sera e bentrovati alladel GP del, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Sakhir assisteremo a unache promette tante emozioni. La Ferrari andrà a caccia di tutto quello che è possibile con Charlesche vorrà far saltare il bancoseconda posizione alle spalle della McLaren di Oscar Piastri.L’olandese è stato bravissimo ieri nel corso del time-attack. Nella Q3 Piastri è riuscito a mettere tutto insieme nel suo giro, sfruttando anche la non perfezione dei rivali Al ferrarista non poteva chiedersi di più, viste le criticità della vettura. Tuttavia, i punti si fanno nel giorno dellae per la Rossa sarà questa ladel nove.

