'I conti con la storia' questo pomeriggio all'Ospitale

Oggi alle 18, presso l’Ospitale paese alto di Grottammare, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo ’Icon la, incentrato sulla violenza esercitata dai fascisti durante la Repubblica Sociale Italiana. L’incontro intitolato ’Mussolini e la guerra civile’ si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della guerra di Liberazione. Ospite della rassegna è lo storico Amedeo Osti Guerrazzi, docente università di Padova, autore del volume ’L’ultima guerra del fascismo. Storia della Repubblica Sociale Italiana’, uno studio che analizza in profondità i momenti cruciali e la feroce realtà di quei mesi: la collaborazione con l’occupante tedesco e il tentativo di ricostruire un esercito fedele al regime; le violente repressioni ai danni di oppositori e partigiani e il controverso ruolo di gerarchi e ministri, come Valerio Borghese, Roberto Vannacci e altri protagonisti spesso poco noti o volutamente dimenticati.