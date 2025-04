Israele bombarda l'ospedale Battista di Gaza, la fuga di medici e pazienti sulle barelle e i letti dopo l'attacco - I video.

Leggi su Open.online

Un attacco aereo israeliano ha colpito nella notteal-Ahli, nel Nord diCity. Secondo al Jazeera, i duementi avrebbero colpito la struttura mentre icercavano di evacuare malati e feriti,l’avvertimento dell’idf partito ieri sera. L’esercito israeliano aveva infatti ordinato lo sfollamento per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro della città, e di Khan Younis, nel sud,aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia.ha subito «gravi danni», secondo al Jazeera, anche al pronto soccorso.April 13, 2025 Sui social circolanoche mostrano le violente esplosioni e le scene che ne sono seguite. In un filmato si vede anche un paziente delportato per strada ancora sul suo letto, tra macerie e tende bruciate.