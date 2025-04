Nuovo blitz alla Stamoto Dodici occupanti nei guai

blitz alla Stamoto. Dove negli scorsi giorni i cittadini erano tornati a denunciare, anche tramite le pagine del Carlino, i problemi legati alla presenza di spacciatori e bivacco. Il servizio straordinario di controllo all'ex caserma di via Massarenti, che ha visto in campo la polizia, è stato messo in atto venerdì, nelle prime ore della mattina. Dalle 7 circa, una trentina di operatori appartenenti a diversi reparti, tra cui il Reparto mobile, il Reparto prevenzione crimine, la Squadra Mobile, l'Ufficio immigrazione e l'unità cinofila antidroga della polizia locale hanno iniziato a perlustrare l'enorme area, identificando tutte le persone che sono state trovate all'interno. Nello specifico, erano in Dodici: dieci di origine centroafricana in particolare somali, gambiani e senegalesi, e due nordafricani, un marocchino e un tunisino.

