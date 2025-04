Ilrestodelcarlino.it - "Imparo sempre qualcosa di nuovo"

Il suo cognome non è una casualità: Cecilia Spazzoli è pronipote di Tonino Spazzoli ed è membro dell’associazione culturale ‘Fratelli Spazzoli’: "Queste visite sono iniziative importantissime, utili a tenere viva la memoria storica collettiva che altrimenti rischierebbe di affievolirsi. Io sono dainteressata a questi temi, eppure mi rendo conto che ogni volta scoprodiche non sapevo. Forlì è una città risorgimentale ed è giusto conoscere meglio questo periodo storico anche fuori dai libri di scuola, addentrandoci nelle vite di chi, sepolto qui, ha fatto la sua parte in quegli anni decisivi: un’occasione per uscire dalla macrostoria e scoprire anche fatti meno noti. Bello vedere ogni volta tanta partecipazione: segno che c’è vivo interesse".