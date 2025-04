In lotta per il clima Duemila in corteo Transizione dal basso per riprenderci le città

"Costruiamo ecologie urbane. Riprendiamoci le città". Questo lo slogan e l'obiettivo del Climate Pride di ieri, partito dalla Montagnola e arrivato in Piazza dell'Unità. Duemila ragazzi e ragazze, ma anche tanti adulti, che si sono riuniti alle 15 per dare il via a una manifestazione che ha avuto come protagonisti collettivi, associazioni e artisti. Musica, sorrisi e voglia di dire la propria a Bologna. Ma non solo, viste le altre manifestazioni sparse per l'Italia. Tutti uniti in una lunga giornata che è stata, allo stesso tempo, di festa e di protesta. Come una street parade composta da una pluralità di carri tematici dedicati a culture, agroecologie, rivolta pride ed ecologie urbane. "Salviamo il Corno alle Scale", "Un altro Appennino è possibile" sono due dei messaggi che sono stati esposti negli striscioni.

A riportarlo è gaeta.it: Corteo di Fridays for future a Roma: giovani in marcia per il futuro del clima - A Roma, il 29 marzo 2025, migliaia di giovani di Fridays for Future hanno manifestato per la giustizia climatica, chiedendo azioni concrete contro il cambiamento climatico in un corteo globale vibrant ...

Stando a quanto scrive gaeta.it: Corteo di Fridays for Future a Roma: manifestanti in marcia per il clima - A Roma, il corteo di Fridays for Future Italia ha unito giovani e associazioni per chiedere azioni concrete contro l'emergenza climatica, evidenziando l'urgenza di affrontare le crisi ecologiche attua ...

Da una nota di laprovinciapavese.gelocal.it si apprende che: Sciopero globale per il clima a Pavia: il corteo parte dal Castello - Pavia. Venerdì 11 aprile si terrà il primo corteo dell’anno dei Fridays for future, il movimento ispirato dall’ambientalista svedese Greta Thunberg. L’obiettivo degli attivisti è fare pressione sull’a ...