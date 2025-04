Ilgiorno.it - L’amarcord dei Formulini. All’Autodromo la storia del mitico Trofeo Cadetti

C’era un volta la Formula Monza. Ma c’è ancora, con un’altra denominazione e con altri scenari. Le eredi delle vecchie “pettarelle“, soprannome affibbiato agli esordi a queste piccole vetture, ora animano il campionato di Formula Junior promosso dalla Pnk Motorsport. Le prime due gare della stagione, disputate domenica a Vallelunga, sono state vinte da Niccolò Bettin. Il campionato farà poi tappa a Misano (due volte), Mugello e Magione, ma non a Monza, la pista che ha lanciato, coccolato e fatto diventare grandi i ““. Ma in Autodromo, e non poteva essere altrimenti, si sono ritrovati ieri in occasione di un significativo compleanno tanti protagonisti di annate a tutto gas. La Formula Monza, infatti, ha compiuto 60 anni. L’avevano voluta Luigi Bertett, presidente dell’Aci Milano, e Romolo Tavoni, direttore sportivo dell’Autodromo di Monza ed ex segretario personale di Enzo Ferrari.