Passeggiata arrabbiata

Passeggiata arrabbiata" ha riempito ieri le strade del centro storico di Macerata, organizzata dal gruppo studentesco Officina Universitaria per ricordare l’importanza di lottare ogni giorno contro i femminicidi e le dinamiche sociali patriarcali. Tra i presenti anche la studentessa Marta Natilii, che spiega: "Partecipare a questi momenti aiuta a evadere il senso di impotenza che spesso si prova di fronte a episodi e sentenze legate ai femminicidi. Far sentire la propria voce e mostrare la propria presenza può aiutare a sentirsi parte di una comunità che cerca di cambiare le cose, e s’impegna con volontà e motivazione". Ilrestodelcarlino.it - "Passeggiata arrabbiata" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una "" ha riempito ieri le strade del centro storico di Macerata, organizzata dal gruppo studentesco Officina Universitaria per ricordare l’importanza di lottare ogni giorno contro i femminicidi e le dinamiche sociali patriarcali. Tra i presenti anche la studentessa Marta Natilii, che spiega: "Partecipare a questi momenti aiuta a evadere il senso di impotenza che spesso si prova di fronte a episodi e sentenze legate ai femminicidi. Far sentire la propria voce e mostrare la propria presenza può aiutare a sentirsi parte di una comunità che cerca di cambiare le cose, e s’impegna con volontà e motivazione".

Potrebbe interessarti anche:

Graziani : «Inter arrabbiata? Vuole prendersi rivincita!»

Passeggiata del Gelsomino - nuovo splendore per il Giubileo

Festival dell’architettura - una passeggiata in 10 tappe al Miglio d’oro

Ne parlano su altre fonti Per Sara, Ilaria e per tutte: la passeggiata arrabbiata contro i femminicidi a Palermo. PASSEGGIATA ARRABBIATA DEL COMITATO NON UNA DI MENO. Passeggiata arrabbiata: la protesta contro i femminicidi coinvolgerà anche a Padova. Passeggiata arrabbiata a Padova, il corteo contro i femminicidi per chiedere maggiori (e più reali) tutele per. Grosseto, arriva la Passeggiata arrabbiata a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin. La "passeggiata arrabbiata" a Intra per dire basta alla "violenza patriarcale".

Ne dà notizia msn.com: “Passeggiata arrabbiata“ per dire subito basta a femminicidi e violenza - L’associazione Astra e Unione degli Universitari Urbino organizzano oggi una “Passeggiata arrabbiata“, un corteo cittadino per dire basta ai ...

Da quanto emerge da msn.com: Passeggiata arrabbiata a Padova, il corteo contro i femminicidi per chiedere maggiori (e più reali) tutele per le donne - Il movimento femminista "Non una di meno" ha chiamato a raccolta tutta la città di Padova (e non solo) dopo i due recenti femminicidi avvenuti in appena ...

Lo segnala rainews.it: Migliaia in piazza a Torino per dire basta coi femminicidi - La manifestazione organizzata dal collettivo "Non una di meno" dopo i delitti di Ilaria Sula e Sara Campanella ...