Derby Lazio Roma, dove vedere la partita.

Roma sarà teatro del sentitissimo Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.Per non perdersi nemmeno un minuto di questo attesissimo Derby, sarà necessario sintonizzarsi su DAZN. La piattaforma streaming ha acquisito i diritti esclusivi per la Serie A e trasmetterà la partita in diretta e in alta definizione. Se non sei ancora abbonato, sottoscrivi un piano mensile o annuale sulla piattaforma.https://www.dazn.com/it-IT/homeLocali a Roma per vedere le partite di calcioVuoi vedere la partita in un locale in compagnia di altri tifosi? Ecco un elenco di locali a Roma dove è possibile vedere le partite di calcio, suddivisi per zona:Centro StoricoAbbey Theatre Irish Pub (Via del Governo Vecchio, 51): Pub irlandese con maxi schermi e atmosfera vivace. Leggi su Funweek.it Questa sera, domenica 13 aprile 2025, lo Stadio Olimpico disarà teatro del sentitissimotra, valido per la 32ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.Per non perdersi nemmeno un minuto di questo attesissimo, sarà necessario sintonizzarsi su DAZN. La piattaforma streaming ha acquisito i diritti esclusivi per la Serie A e trasmetterà lain diretta e in alta definizione. Se non sei ancora abbonato, sottoscrivi un piano mensile o annuale sulla piattaforma.https://www.dazn.com/it-IT/homeLocali aperle partite di calcioVuoilain un locale in compagnia di altri tifosi? Ecco un elenco di locali aè possibilele partite di calcio, suddivisi per zona:Centro StoricoAbbey Theatre Irish Pub (Via del Governo Vecchio, 51): Pub irlandese con maxi schermi e atmosfera vivace.

