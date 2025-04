LIVE Musetti Alcaraz ATP Montecarlo in DIRETTA a pranzo l’ultimo atto forte rischio pioggia

Amici di OA Sport buongiorno Ale ben ritrovati alla DIRETTA LIVE dell'attesissimo ultimo atto del Masters1000 di Montecarlo 2025 che coinvolge Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, la prima volta per l'azzurro a questo punto di un torneo così importante.Mai si era spinto oltre i quarti di finale il tennista del Bel Paese prima della vittoria su Stefanos Tsitsipas di venerdì. Non contento, il talento di Carrara ha deciso di regalare una gioia indelebile a tutti gli appassionati azzurri di tennis e di sport: giungere in finale a Montecarlo. Come lui Fognini e Panatta nell'era Open.Di fronte c'è niente meno che il tennista più vincente della nuova generazione. Liberico Carlos Alcaraz non ha certo impressionato nell'avvicinamento all'ultimo atto nel Principato.

