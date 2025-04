Non solo Bergoglio tutte le volte dei Papi senza talare bianca

Ilgiornale.it - Non solo Bergoglio: tutte le volte dei Papi senza talare bianca Leggi su Ilgiornale.it Il poncho di Francesco riporta d'attualità la tuta da sci e il costume di Giovanni Paolo II. E quel maglione nero di Ratzinger..

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e donne - Martina De Ioannon : è il giorno della scelta - ma va in onda solo la prima parte

Inter - idea Zalewski solo a una condizione! Il punto – Sky

Il sindacato Sappe della polizia penitenziaria : "In Abruzzo 72 assunzioni solo teoriche - la carenza di organico resta"

Ne parlano su altre fonti Non solo Bergoglio: tutte le volte dei Papi senza talare bianca. Mattarella al Papa: dodici anni al servizio non solo della Chiesa, ma dell'umanità tutta. Papa al Gemelli: card. Spengler (Celam), “è un leader non solo per la Chiesa cattolica. Siamo tutti uniti nella preghiera”. Chi è Carmela, la signora con i fiori gialli che il Papa ha salutato: "Ha guardato solo me, non sono degna". Santuari e visite: l'Anno Santo per chi a Roma non ci potrà andare. Papa Francesco prende in giro le suore: «Non siate acide, con la faccia d'aceto».

In base alle informazioni di ilgiornale.it: Non solo Bergoglio: tutte le volte dei Papi senza talare bianca - Il poncho di Francesco riporta d'attualità la tuta da sci e il costume di Giovanni Paolo II. E quel maglione nero di Ratzinger..

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Red Ronnie: «Bergoglio? Non è un Papa». Da Vasco Rossi a Bob Marley, gli extra terresti e gli angeli. I complotti (e non solo) - Red Ronnie è tutto questo, ma è anche noto per le sue ... Secondo Ronnie, la proposta del cantante non risolveva però il problema della diffusione e dello spaccio, ma cercava di dare una ...