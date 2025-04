Ilgiorno.it - Criminalità organizzata, Prefettura e Dda comunicheranno di più

Un protocollo d’intesa per rafforzare lo scambio di informazioni, è stato sottoscritto tra ladi Lodi, nella persona del prefetto Enrico Roccatagliata, e la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano rappresentata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci. Ciò al fine di potenziare il contrasto alle infiltrazioni dellanel Lodigiano. All’incontro hanno preso parte anche il questore di Lodi, Pio Russo, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alberto Cicognani, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Piergiorgio Samaja e il capo centro della direzione investigativa antimafia di Milano, colonnello Giuseppe Furciniti. L’accordo, predisposto in attuazione delle direttive del ministero dell’Interno, è teso a rafforzare il circuito collaborativo tra le istituzioni, nel rispetto delle reciproche competenze, tenendo conto dei profili di possibile contatto tra la prevenzione antimafia in capo ai prefetti e le inchieste di competenza della magistratura.