Ecco i reati commessi dai 40 clandestini in Albania Ma per la sinistra è fascetta nera

«Una vergogna, neanche gli animali», copyright Cecilia Strada. «È il primo campo di concentramento europeo contemporaneo», parola di Ilaria Salis. «Sadica deportazione», definizione di Riccardo Magi. Sono solo alcune delle proteste divampate aall'arrivo dei quaranta migranti, tutti, nel centro per i rimpatri (Cpr) di Gjader. Il motivo di tanto clamore sono le fascette che avevano ai polsi, una misura di precauzione adottata dalle forze dell'ordine che li hanno accompagnati nel tragitto da Brindisi all'. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega che si tratta di «una pratica normalissima, adottata dagli operatori in loro piena autonomia, che rivendico e condivido». Laperò non si placa. E grida allo scandalo. Eppure basta dare un'occhiata ai precedenti e alle condanne di questi, tutti in attesa di espulsione, per capire che si tratta di soggetti pericolosi.