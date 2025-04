In piazza Alfieri più parcheggi e telecamere

piazza per il quartiere Serenella. Con l'approvazione del progetto esecutivo, è più vicina la riqualificazione di piazza Alfieri. Molto atteso dai residenti, il restyling mira a dotare la frazione di un punto di ritrovo, migliorando l'estetica e la funzionalità dell'area già esistente. Il rifacimento della pavimentazione, l'aumento dei parcheggi (da 37 a 45), il potenziamento dell'illuminazione e l'installazione di un impianto di videosorveglianza sono solo alcuni degli aspetti del progetto, che è stato predisposto anche in base ai suggerimenti dei negozianti, dei rappresentati locali di Confcommercio e del comitato di quartiere. In programma, inoltre, la piantumazione di alberi a medio fusto e il posizionamento di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Una volta terminata la riqualificazione, l'accesso alle attività commerciali che si affacciano sulla piazza risulterà più agevole.

