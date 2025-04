Parigi Roubaix 2025 oggi in tv orari percorso favoriti tratti in pavé Van der Poel favorito Ganna e Pogacar ci provano

Parigi-Roubaix 2025. Poche ore e prenderà il via la terza Classica Monumento della stagione: l’Inferno del Nord che vede ai nastri di partenza il meglio del ciclismo internazionale. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio con percorso, tratti di pavé, programma e favoriti.percorso Parigi-Roubaix 2025259,2 chilometri con partenza da Compiegne ed arrivo in quel di Roubaix. Pianura, pianura, pianura e nel mezzo però trenta settori di pavé. Dopo una novantina di chilometri senza difficoltà iniziano i tratti con le pietre, che saranno in rapida successione uno dopo l’altro. La principale novità è quella riguardante la Foresta di Arenberg, posta ad un centinaio di chilometri dal traguardo. Per approcciarla infatti ci sarà una deviazione di percorso, con tante curve, che rallenterà nettamente l’andatura dei corridori che entreranno nel tratto a cinque stelle con un’andatura molto bassa. Oasport.it - Parigi-Roubaix 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti, tratti in pavé. Van der Poel favorito, Ganna e Pogacar ci provano Leggi su Oasport.it Pronti ad un’edizione spettacolare della. Poche ore e prenderà il via la terza Classica Monumento della stagione: l’Inferno del Nord che vede ai nastri di partenza il meglio del ciclismo internazionale. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio condi, programma e259,2 chilometri con partenza da Compiegne ed arrivo in quel di. Pianura, pianura, pianura e nel mezzo però trenta settori di. Dopo una novantina di chilometri senza difficoltà iniziano icon le pietre, che saranno in rapida successione uno dopo l’altro. La principale novità è quella riguardante la Foresta di Arenberg, posta ad un centinaio di chilometri dal traguardo. Per approcciarla infatti ci sarà una deviazione di, con tante curve, che rallenterà nettamente l’andatura dei corridori che entreranno nel tratto a cinque stelle con un’andatura molto bassa.

