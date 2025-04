Ilrestodelcarlino.it - Il primario indagato è in bilico. Una eventuale sospensione nelle mani del comitato garanti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il percorso professionale e umano del professor Maurizio Iacoangeli, ildella clinica di neurochirurgia dell’ospedale di Torrettedalla Procura con l’accusa di truffa, è legato al tempo e alle eventuali decisioni del direttore generale dell’azienda ospedaliera Armando Gozzini e del Rettore della Politecnica Gianluca Gregori. Al momento nessuna decisione è stata presa, tantomeno quella della. L’impressione è che il provvedimento non sia semplice e soprattutto non sarà immediato. Il lavoro degli inquirenti è soltanto all’inizio, il materiale informatico e documentale sequestrato dai carabinieri del Nas nel blitz all’ospedale di Torrette di alcuni giorni fa, è voluminoso e meritevole di essere sviscerato nel miglior modo possibile. Ciò nonostante, in via preliminare Gozzini un provvedimento cautelativo potrebbe prenderlo.