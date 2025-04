Ilgiorno.it - Furti nelle auto. Tre ladri in manette

Con un martelletto frangivetro ha mandato in frantumi i finestrini di dueparcheggiate e ha rubato uno zainetto, mentre i complici facevano da palo. Uno è riuscito a fuggire, ma tre sono stati arrestati dalla polizia, accusati di furto e tentato furto in concorso. Si tratta di tre cittadini sudamericani residenti a Pioltello, due di nazionalità cubana, di 41 e 44 anni, e un colombiano 34enne. È successo venerdì in viale Brambilla a Pavia. Nei giorni precedenti c’erano già stati dei raid pomeridiani tra lein sosta sul Lungoticino e al Ticinello, dov’erano state segnalate sempre tre o quattro persone viste poi allontanarsi a bordo di una Citroen C4. Così la polizia ha disposto dei servizi mirati e l’sospetta è stata intercettata da un equipaggio in borghese della squadra Mobile in via Carpanelli.