Filippo Turetta Riflessioni sulla crudeltà

Mi interrogo, ancora una volta, con estremo disagio, ma anche con personale malcontento, su quale incidenza possa o, al contrario, non abbia potuto avere la psicologia, scienza della comunicazione e del comportamento, sulla legge. E, ancora, sulle leggi che fanno da contenitore ai peggiori crimini umani (tortura, stupro, pedofilia, l'omicidio e i crimini della guerra, il femminicidio e le perverse forme di persecuzione determinate da contesti familiari, sociali, culturali, religiosi, economici). Laddove è ascrivibile non soltanto all'assassino/a o a gruppi di malviventi organizzati, la responsabilità di ciò che tragicamente ferisce l'equilibrio del benessere psicofisico, individuale e collettivo. Così, hanno avuto su di me un dirompente effetto le dichiarazioni della sorella di Giulia Cecchettin che ha commentato, con profonda preoccupazione e condanna, la sentenza dei giudici i quali, pur avendo condannato all'ergastolo Filippo Turetta, non hanno riconosciuto la crudeltà relativamente alle 72 coltellate inflitte alla sua vittima.

