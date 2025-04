Iodonna.it - La gonna di pizzo si indossa anche in ufficio, così

Leggi su Iodonna.it

Un vedo non vedo, dall’eleganza cristallina. Il look del giorno firmato Michael Kors per la Primavera-Estate 2025 è un esercizio di eleganza moderna che mette al centro la delicatezza del, in chiave metropolitana. Niente fronzoli o romanticismi eccessivi, ma una nuova armonia tra texture preziose e passe-partout del guardaroba da giorno.asimmetrica: 5 outfit per abbinarla con stile X A sfilare è un look sobrio, dove la sensualità discreta dellainsi incontra con capi classici del guardaroba.