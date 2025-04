Laspunta.it - PSI e Possibile a favore dei referendum sul lavoro. Presentata una mozione al Consiglio Comunale

Leggi su Laspunta.it

L’8-9 giugno 2025 gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi su 5abrogativi ai sensi dell’art. 75 Cost., di cui 4 relativi al diritto dele 1 alla cittadinanza.Queste richieste hanno ricevuto milioni di sottoscrizioni a dimostrazione della loro rilevanza per la vita quotidiana dei cittadini, ed anche per la prospettiva demografica del Paese in un momento molto difficile.“Ecco perché, come Psi e, essendo parte del Comitato promotore di tali, abbiamo voluto sensibilizzare l’Amministrazionedi Frosinone – mediante unadal capogruppo del Psi Vincenzo Iacovissi – sulle migliori iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, con lo scopo di promuovere una partecipazione elettorale consapevole.” Si legge nella nota congiunta.