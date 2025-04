Laspunta.it - Salvataggio sul litorale, dietro front del Comune dopo l’intervento dell’opposizione.

L’amministrazione comunale di Latina farà marcia insulla procedura per l’affidamento del servizio disulle spiagge libere del. A seguito delle sollecitazioni, l’Ente si è impegnato a modificare la determina, ancora in fase di preparazione.Le criticità erano state sollevate dai gruppi consiliari di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032, e riprese in commissione Trasparenza, convocata dalla presidente Floriana Coletta proprio per approfondire il tema. “Il nostro appello è stato raccolto. Grazie all’analisi, è stato possibile evitare l’ennesimo fallimento targato Di Cocco” dichiarano i consiglieri, esprimendo soddisfazione per l’esito della seduta.A preoccupare era, in particolare, l’impostazione iniziale dell’accordo quadro triennale, annunciato dall’assessore, che prevedeva 15 postazioni complessive – sei in meno rispetto allo scorso anno – distribuite in modo sproporzionato: 14 sul lato destro del lungomare e solo una, mobile, sul lato sinistro.