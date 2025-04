Ilrestodelcarlino.it - "Troppa criminalità. Serve una svolta"

Wei Donglin ha 26 anni e da tre vive a Reggio Emilia. "Sono arrivato per studiare musica: un amico mi aveva parlato molto bene del conservatorio, e aveva ragione", racconta. Oggi è iscritto regolarmente e segue ogni giorno i corsi. L’inizio, però, non è stato semplice: "Ho avuto difficoltà a comunicare, sia per la lingua che per le differenze culturali". Ma l’ambiente multiculturale del conservatorio – con studenti da Argentina, Ucraina, Giappone e Italia – lo ha aiutato a sentirsi incluso. La città gli piace: la vive con curiosità e ne apprezza la cordialità. "Anche le associazioni di volontariato ci supportano nell’apprendere l’italiano", dice. Ma c’è un neo: "Mi hanno rubato la bici davanti alla questura. Non me lo aspettavo. La sicurezza dovrebbe essere una priorità"