Carlo III e Mattarella grande vicinanza Tenere i fari accesi

Carlo e Camilla è certamente quello del re inglese che guarda il video dell’alluvione dal telefono di Fabrizio Galavotti, presidente della Cab Terra. I cooperatori, scrivono, "sentono il dovere di ringraziare re Carlo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’attenzione che hanno voluto dedicare alla Cab Terra (che ha appena festeggiato i 142 anni dalla sua fondazione), alle altre Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna e a tutto il movimento cooperativo di Legacoop Romagna". Continua la nota: "Il loro interesse per quanto avvenuto durante l’alluvione del 2023, sullo stato attuale dei terreni e sulla qualità delle nostre produzioni, ci ha consentito di manTenere alto l’interesse sulle imprese e sui cittadini che sono stati colpiti da quei terribili fatti. Ilrestodelcarlino.it - "Carlo III e Mattarella: grande vicinanza. Tenere i fari accesi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Uno dei momenti che rimarranno nella memoria della visita die Camilla è certamente quello del re inglese che guarda il video dell’alluvione dal telefono di Fabrizio Galavotti, presidente della Cab Terra. I cooperatori, scrivono, "sentono il dovere di ringraziare ree il presidente della Repubblica Sergioper l’attenzione che hanno voluto dedicare alla Cab Terra (che ha appena festeggiato i 142 anni dalla sua fondazione), alle altre Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna e a tutto il movimento cooperativo di Legacoop Romagna". Continua la nota: "Il loro interesse per quanto avvenuto durante l’alluvione del 2023, sullo stato attuale dei terreni e sulla qualità delle nostre produzioni, ci ha consentito di manalto l’interesse sulle imprese e sui cittadini che sono stati colpiti da quei terribili fatti.

Ne parlano su altre fonti LA DIRETTA - Giornata storica per Ravenna: tutte le tappe e le foto della visita di Carlo e Camilla. Carlo e Camilla con la tappa a Ravenna termina il viaggio dei sovrani - Il saluto di Carlo e Camilla sulle note di Mina: "Grazie mille Italia". Carlo al Parlamento: rafforzare nostra amicizia. Dal Papa con Camilla. Re Carlo e Camilla al Colosseo, bagno di folla. Prima tappe all'Altare della Patria e da Mattarella. Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | L'arrivo tra la folla, la doppia visita in città con «Romagna mia», l'incontro con Mattarella e gli agricoltori alluvionati. Carlo e Camilla a Ravenna, la diretta. L’arrivo in piazza, il saluto dal balcone e il bagno di folla tra strette di mano e sorrisi.

Come indicato da repubblica.it: Mattarella e re Carlo III abbracciano i partigiani. “Ravenna non dimentica” - Alla festa per gli 80 anni della Liberazione della città l’incontro con gli ex combattenti: orgogliosi di un re interessato alla Resistenza ...

Come riferisce msn.com: Cena di Stato al Quirinale: Re Carlo III e la Regina Camilla ospiti di Sergio Mattarella - Una serata di grande eleganza e significato nella splendida cornice del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Re Carlo III e la Regina Camilla con una cena ...

Come indicato da informazione.it: Re Carlo omaggia Mattarella in italiano durante la cena di gala al Quirinale: «Per la stima e l'affetto di cui gode» - Una serata di grande eleganza e significato nella splendida cornice del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Re Carlo III e la Regina Camilla con una cena di ...