Ilgiorno.it - "Creativi nelle primarie"

"Ho proposto al presidente Claudio Feltrin di stipulare un protocollo fra FederlegnoArredo e il ministero dell’Istruzione e del Merito, per portare latà della produzione italiana del mobilescuole, per mostrare fisicamente questi stupendi oggetti del made in Italy e stimolare così nei giovani, sin dalle elementari, quindi dai più piccoli, l’attenzione verso la qualità e la bellezza, la passione per il lavoro, e per la genialità che un artigianato come quello del mobile può stimolare nei nostri ragazzi". A dirlo, ieri, è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante la sua visita al Salone del Mobile di Milano. Il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, ha ringraziato il ministro per aver "perfettamente interpretato la nostra visione".