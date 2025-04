Dove vedere la MotoGP oggi in tv GP Qatar 2025 orario gara programma Sky e TV8

oggi, domenica 13 aprile, andrà in scena il GP del Qatar, quarto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Lusail assisteremo al quarto appuntamento stagionale e le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri.LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MotoGP DALLE 19.00Francesco Bagnaia sarà costretto alla rimonta, partendo dalla undicesima casella, conseguenza della caduta nelle qualifiche. Una Sprint anonima per Pecco, in cui tutti i suoi limiti nella massimizzazione della prestazione su pochi giri si sono visti tutti. Sarà costretto a una gara in rimonta il centauro nostrano in sella alla Ducati e vedremo se ne sarà capace.Marc Marquez, da questo punto di vista, è pronto ad approfittarne. L’iberico, in pole-position, si è preso ieri la vittoria della gara Sprint ed è intenzionato a bissare. Oasport.it - Dove vedere la MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2025: orario gara, programma Sky e TV8 Leggi su Oasport.it , domenica 13 aprile, andrà in scena il GP del, quarto round del Mondialedi. Sul tracciato di Lusail assisteremo al quarto appuntamento stagionale e le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri.LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 19.00Francesco Bagnaia sarà costretto alla rimonta, partendo dalla undicesima casella, conseguenza della caduta nelle qualifiche. Una Sprint anonima per Pecco, in cui tutti i suoi limiti nella massimizzazione della prestazione su pochi giri si sono visti tutti. Sarà costretto a unain rimonta il centauro nostrano in sella alla Ducati e vedremo se ne sarà capace.Marc Marquez, da questo punto di vista, è pronto ad approfittarne. L’iberico, in pole-position, si è preso ieri la vittoria dellaSprint ed è intenzionato a bissare.

