Il derby a Matelica, colpo esterno di Recanati

Virtus Civitanova 71Vigor73 VIRTUS: Santi 13, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 3, Liberati 6, De Florio 5, Odigie 13, Kiss 2, Accardi ne, Kaba 24, Zilli 5, Luciani. All. Domizioli. VIGOR HALLEY: Arnaldo, Rolli, Panzini 20, Pali ne, Mentonelli 11, Dieng 24, Morgillo 8, Ferretti ne, Riccio 10, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio. All. Trullo. Arbitri: Gaudenzi e Boudrika. Parziali: 23-25, 18-23, 8-10, 22-15. Progressivi: 23-25, 41-48, 49-58, 71-73. Usciti per 5 falli: Morgillo (). Alla fine del braccio di ferro la spunta la capolistanelcontro la Virtus Civitanova. Gli ospiti mettono sul piatto della bilancia la qualità dell’organico disputando una partita impeccabile e con ottime percentuali nei primi due quarti, ma Civitanova ha il merito di rimanere aggrappata alla partita, di non darsi mai per vinta e di non lasciare scappare gli avversari.