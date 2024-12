Gqitalia.it - Haider Ackermann sale sul trono di Tom Ford

Nel XIX secolo, i principali spiritualisti erano favorevoli all'idea di una Summerland. Una vita ultraterrena rappresentata da un paradiso personalizzato: una casetta nella prateria, un palazzo rococò., probabilmente, avrebbe scelto un atelier in stile Haussman a due piani sopra Place de Madeleine a Parigi, che credo sia anche molto simile a quanto immaginiamo come paradiso univer. Pareti bianche candide si sviluppano verso l'alto, separate dal soffitto da una sottile cornice a sbalzo. Tre enormi specchi circondano una panca di legno angolare. Da qualche parte si sente il lontano tintinnio degli avori di un pianoforte. È tutto quasi comicamente tranquillo (o comicamente francese, non saprei decidere). In questo santuario, appunto, siede il designer. Un uomo che ama decisamente questo luogo.